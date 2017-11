Sjors Sportief & Sjors Creatief in de gemeente Westervoort

Westervoort - Met ingang van het nieuwe schooljaar biedt gemeente Westervoort alle basisschoolleerlingen de kans op laagdrempelige wijze kennis te maken met sportverenigingen en culturele instellingen binnen de gemeente. Het leuke sport- & cultuurstimuleringsproject genaamd: Sjors Sportief & Sjors Creatief geeft alle kinderen de kans om zich te oriënteren op diverse takken van sport en cultuur zonder direct lid te hoeven worden. Alle verenigingen/aanbieders krijgen de mogelijkheid om hun (naschoolse) activiteit te promoten in het kleurrijke Sjorsboekje, waarop kinderen zich vervolgens digitaal kunnen inschrijven.





Sjors Sportief & Sjors Creatief

De kinderen uit het basisonderwijs mogen de het hele schooljaar één (of meerdere) favoriete activiteiten uitkiezen, waar zij enkele introductielessen kunnen volgen bij verenigingen/(sport)aanbieders. Vaak gratis krijgen zij de kans een kijkje in de keuken te nemen bij de activiteit waar zij nieuwsgierig naar zijn. Sport- en cultuurdeelname kan nooit groot genoeg zijn.



Meld uw activiteit ook aan!

Sjors geeft de kinderen de kans om zich te oriënteren op de diverse takken van sport & cultuur en stimuleert kinderen om een structurele actieve deelname te bewerkstelligen.

Hiervoor hebben wij u nodig: uw activiteit is een belangrijke bijdrage voor het draagvlak dat de gemeente met dit project nodig heeft.

Uw activiteit, wordt uiteindelijk geplaatst in een prachtig wervend boekwerk. Dit Sjorsboekje wordt in januari op alle basisscholen in de gemeente verspreid. Erg goede promotie dus voor uw vereniging/organisatie!



Meld uw kennismakingsactiviteit vanaf vandaag aan op www.sportstimulering.nl, zodat we er samen een succes van kunnen maken!



Meer informatie?

ent u geen vereniging, maar wilt u toch graag een activiteit voor deze doelgroep aanbieden? Dit kan natuurlijk, neem dan contact op met info@sjorssportief.nl of met de gemeente Westervoort 026-3179911