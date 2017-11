Rijn IJssel richt zich op Akzo-terrein voor nieuwe huisvesting

Arnhem - In de zoektocht naar een nieuwe onderwijslocatie gaat Rijn IJssel zich richten op de voormalige Akzo-gebouwen aan de Velperweg. De locatie OHRA, aan de Rijksweg-West in Arnhem is daarmee van de baan als mogelijke onderwijslocatie. Cvb-voorzitter Ben Geerdink: "De locatie aan de Velperweg heeft een aantal kwaliteiten, waardoor we ons onderzoek hierop gaan toespitsen."

Daarmee doelt Geerdink onder meer op de nabijheid van andere onderwijsclusters (eveneens aan de Velperweg en aan het Kazerneplein). Geerdink: "Tevens biedt het terrein kleinschaligheid, omdat het meerdere gebouwen omvat. Dat vinden we belangrijk omdat we onze studenten een veilige omgeving willen bieden. Ook de bereikbaarheid van de locatie is een pluspunt en de nabijheid van het bedrijfsleven, gericht op de techniek, is voor ons van belang."



Vervolgfase

De volgende onderzoeksfase voor de voormalige AKZO-gebouwen houdt in dat verder gekeken wordt naar de haalbaarheid van deze locatie binnen de kaders van Rijn IJssel. Hierbij zullen ook de opleidingen betrokken worden. Deze vervolgfase duurt ongeveer drie maanden.



Medio 2020

Als ook dit onderzoek leidt tot een positieve uitkomst èn de vervolgstappen conform de voorlopige planning verlopen, zal de nieuwe huisvesting voor Creatieve Industrie, Techniek & ICT, Entree en Maatwerk, Educatie en Staf & Management medio 2020 kunnen worden betrokken.