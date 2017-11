Erfgoedfestival over de Gelderse grenzen

Arnhem - Er komt weer een nieuw Gelders erfgoedfestival. Deze vijfde editie heet 'Gelderland Grensland en loopt van 23 mei t/m 22 juli 2018. Het is een vervolg op eerdere succesvolle erfgoedfestivals zoals Gemaakt in Gelderland (2015) en Gelegerd in Gelderland (2012).

De Gelderse grenzen zijn van grote invloed (geweest) op de geschiedenis, het heden en de toekomst van Gelderland. Het festival belicht de vele facetten van grenzen in een publieksgericht programma vol met activiteiten. Cultuur- en erfgoedorganisaties kunnen deelnemen door vanuit hun perspectief een grensverhaal te vertellen. Meedoen aan het festival is gratis en een activiteit aanmelden kan via info@erfgoedfestival.nl

Aanhaken op centrale projecten

De festivalorganisatie organiseert een aantal projecten die als rode draad door het festival lopen. Daar kunnen deelnemers op aanhaken. Er komen tien voorstellingen met locatietheater op Gelderse plekken. In de kerken van de vier vroegere kwartierhoofdsteden van Gelre vinden tentoonstellingen plaats over het historische verhaal van het hertogdom. Ook wordt er een fotoproject gestart samen met nieuwkomers in Gelderland, loopt er een fietsroute langs de hele grens van Gelderland en gamers kunnen Minecraften over de Romeinse limes.

Grenzen over

Het thema grenzen is typisch Gelders: naast de grens met Duitsland heeft Gelderland zes provinciegrenzen. Maar er zijn ook taalgrenzen, religieuze grenzen en rivieren die voor barrières zorgen. Het overschrijden van grenzen door vluchtelingen maakt het thema actueler dan ooit. Het festival gaat letterlijk grenzen over. Er zijn zowel in Duitsland (Noordrijn-Westfalen) als in Limburg al initiatieven om grensverhalen te vertellen. Gelderland Grensland