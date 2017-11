Zen: leven met een open hart en heldere geest

Arnhem - Leven met meer aandacht en minder stress, of beter met een levenscrisis omgaan. Er zijn allerlei redenen om te gaan mediteren. In Arnhem is er een bloeiende meditatiegroep, Zen Spirit, geleid door Irène Kaigetsu Bakker, een van de weinige vrouwelijke zenleraren in Nederland. In november start een korte introductiecursus zenmeditatie.

We leven in een hectische tijd. Onze aandacht wordt voortdurend naar buiten getrokken. Intuïtief voelen we aan dat even 'pas op de plaats maken' en de tijd nemen om stil te staan, ons leven beter in balans kan brengen. “Zenmeditatie brengt ons in contact met onze innerlijke stilte. Vanuit een ontspannen en geconcentreerde houding leren we meer plezier en bevrediging te vinden in wat we doen”, vertelt Irène Kaigetsu Bakker. Sinds 2014 leidt zij in Arnhem en sinds 2004 in Groningen bloeiende meditatiegroepen onder de naam Zen Spirit.

Mildheid, humor en compassie

Zelf maakte Irène Bakker 31 jaar geleden kennis met zen. Het greep haar zo dat ze zeven jaar doorbracht in zenklooster in de VS. “Intensieve zenbeoefening heeft mij geleerd om de dingen beter te zien zoals ze zijn, met een open hart en een heldere geest. Het vermogen om werkelijk aanwezig te zijn bij wat er is, met mildheid, humor en compassie. Dat wil ik graag doorgeven”, aldus Irène Bakker. Ze leidde mindfulness-trainers op, geeft onder meer trainingen ‘Leven met sterven’ en leidt retraites in binnen- en buitenland.

Eeuwenoude levensfilosofie

Zen is een eeuwenoude levensfilosofie die diep geworteld is in het Boeddhisme. Het is gebaseerd op een trainingssysteem dat al meer dan 2500 jaar van leraar naar leerling wordt overgedragen. Irène Bakker is een van de weinige vrouwelijke zenleraren in Nederland die volledig is geautoriseerd. Van de bekende Amerikaanse zenleraar Joan Halifax kreeg ze de boeddhistische naam Kaigetsu, wat Ocean Moon betekent.

Onbekend terrein

“In de moderne tijd kan zen ons veel bieden”, meent Irène Bakker. Tegenslag, stress of een levenscrisis roept bij veel mensen existentiële vragen op: Waarom overkomt mij dit? Hoe kan ik hiermee omgaan? Wie ben ik eigenlijk echt? Wat is de zin van mijn leven? “Naast verwarring en pijn biedt een crisis ons ook een uitdaging”, vervolgt Irène Bakker. “Plotseling is de vanzelfsprekendheid weg en ligt er onbekend terrein voor ons. Hoe kunnen we dit als startpunt gebruiken voor iets nieuws? Iets dat ons leven ook kan verrijken?”

Vertrouwen

De kern van zen is de beoefening van zitmeditatie op een kussen, bankje of stoel (of zelfs liggend), afgewisseld met loopmeditatie. Irène Bakker: “We leren om helder, wakker en tegelijkertijd ontspannen aanwezig te zijn bij wat er is, op dit moment. Er zijn diverse technieken om je te helpen je aandacht te richten. De rode draad is een houding waarmee we alles wat zich in ons leven aandient met openheid, moed en vertrouwen tegemoet kunnen treden.”

Leren mediteren

Op woensdag 8 november start een korte introductiecursus zenmeditatie ‘De glimlach van een Boeddha’ met Irène Bakker en Angela Cornelissen in het gebouw van Stichting Theosofia, Brugstraat 7 in Arnhem (vlakbij het station). Het gaat om drie bijeenkomsten op woensdagavond van 18.30 tot 19.15 uur en de vierde keer van 19.45 tot 21.45 uur. Mensen met (enige) ervaring met meditatie kunnen aansluiten bij de doorgaande zengroep op woensdagavond van 19.45 tot 21.45 uur, eveneens in het gebouw van Theosofia. Je kunt je aanmelden voor een proefles om kennis te maken.

Meer informatie en aanmelding: www.zenspirit.nl, of mail arnhem-nijmegen@zenspirit.nl (Lucien Staarink) of bel Irène Kaigetsu Bakker, tel. 0481-451792.

Alvast een voorproefje? Kijk dit korte filmpje met Irène Kaigetsu Bakker over vergankelijkheid: www.youtube.com/watch?v=A2fh5AjJhcA