Comfortabel en prettig wonen voor 50+ in De Knarrenhof

Arnhem - Knarrenhof is gebaseerd op de hofjes van vroeger. Ooit waren dit plekken voor armeren, ouderen, weduwen en zieken. Het was er besloten en veilig, maar zeker niet luxe en comfortabel. Dat is het concept van Knarrenhof wel. Knarrenhof stelt privacy en wooncomfort centraal in een veilige en afsluitbare hof. Ieder heeft een eigen voordeur, inpandige berging, terras, zolder en eigen afsluitbare schuur op het terrein.

Door de combinatie van ouderwets burenfatsoen en ‘’noaberschap’’ bent u hier nooit alleen. Met de gemeenschappelijke tuin en hobbyruimte is er namelijk mogelijkheid voor ontmoeting. Het is beslist geen woongroep, want niets moet gezamenlijk, maar het kan wel. De toekomstige ‘hovelingen’ organiseren samen het onderhoud, de zorg, energie etc. met hulp van de landelijke Stichting. Alles wat ze zelf kunnen doen, doen de bewoners liever zelf. Want als je dat laat doen door gebruikers zelf, is het altijd actiever, leuker, beter en goedkoper.

Centraal bij Knarrenhof staan de begrippen veiligheid, geborgenheid en onafhankelijkheid. Dat laatste uit zich ook doordat ze met hun geïnteresseerden de plannen maken in plaats van over. In Zwolle wordt de eerste hof deze maand opgeleverd.

In Arnhem is er ook al een groep geïnteresseerden bij elkaar, zij zoeken nog meer mensen die hier wel zouden willen wonen. Samen kunnen we dan aan de slag en zullen we een eerste informatieavond organiseren. Meer info en inschrijven via de website: www.knarrenhof.nl