Taalmaatje worden?

Arnhem - Er zijn nog heel veel anderstaligen die wachten op een taalmaatje. Iemand die samen met hen de Nederlandse taal wil oefenen door één keer in de week (2 uur) samen koffie te drinken, een wandeling te maken, de bibliotheek te bezoeken, moeilijke woorden uit leggen, vertellen hoe dingen gaan in Nederland etc. In deze ongedwongen situaties leert de anderstalige op een vanzelfsprekende manier de Nederlandse taal en gebruiken. Niet alleen de anderstalige heeft hier baat bij, maar u als taalmaatje leert zo ook iets over andere culturen. Contact met een Nederlands sprekend taalmaatje geeft hen een voorsprong op het inburgeren en zich thuis voelen in Nederland.

Hebt u twee uur per week beschikbaar? Neem dan contact op met taalmaatjes@vrijwilligerscentralearnhem.nl.

