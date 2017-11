De oplossing voor de zoektocht naar geluk

Bladen staan altijd vol met ideeën over hoe je gelukkig wordt en het valt me op dat veel mensen ook zoeken naar hoe ze gelukkig kunnen worden. De zoektocht lijkt gestimuleerd te worden door Social Media waar mensen zichzelf van hun vrolijkste en gelukkigste kant laten zien. Tegelijkertijd leven we in een tijd waarin het leven van mensen steeds individualistischer wordt en waar alles sneller, productiever en beter moet. Dit leidt er toe dat mensen veel vooruit denken, zich vergelijken met anderen en zich ook minder verbonden en verenigd voelen met anderen. En staat dat niet haaks op de zoektocht naar geluk? Persoonlijk ben ik twee jaar geleden gestart met dansen (Salsa en Zouk), waarbij me is opgevallen dat het voor bijzonder veel geluk in mijn leven heeft gezorgd. En ik zie het ook bij andere cursisten: waar ze soms gehaast vanuit hun werk binnenkomen, gaat vrijwel iedereen ontspannen en met veel energie de deur uit. De meest voor de hand liggende factor die verklaart waarom dansen voor een positief gevoel en geluk zorgt, is natuurlijk het feit dat je beweegt. Wetenschappelijk is inmiddels herhaaldelijk bewezen dat beweging de aanmaak van de stoffen Serotonine, Dopamine en Endorfime stimuleert, wat een belangrijke rol speelt bij je stemming, slaap, zelfvertrouwen en pijnverwerking. Daarnaast is dansen een effectieve en leuke manier om meer contact te maken met je lichaam, en daarmee in het hier-en-nu te zijn, even niet bezig te zijn met planningen, vooruit denken of piekeren. Daar komt nog bij dat het contact maken met je lichaam door dansen helpt om bewuster te worden van wat mooi is aan je uiterlijk en waar je sterk in bent, wat een positieve invloed heeft op je zelfbeeld en zelfgevoel. Maar de reden dat ik jullie aanschrijf, is om de visie te delen van mijn dansleraar, Ziko Khalifa, 25 jaar werkzaam als dansleraar in Arnhem (Ziko Centro de danca). Hij heeft de overtuiging dat dansen niet enkel individuen gelukkiger maakt, maar dat het veel breder nog gunstig is voor een hele maatschappij. Hij gelooft dat naast de beweging, het in het hier-en-nu zijn en verbetering van je zelfbeeld, de positiviteit bovenal lijkt te zitten in het samen zijn. Wanneer je samen danst, maak je fysiek contact, lach je naar elkaar, stimuleer je elkaar om je te laten zien, kijk je waar een ander goed in is en maak je er letterlijk samen iets moois van. En dit alles ongeacht je afkomst of je sociale status. Je hebt echt oog voor elkaar en verbindt met elkaar, of je elkaars taal nou spreekt of niet, of je rijk bent of arm etc. Waar mensen op straat meer naar hun scherm kijken dan naar anderen, is samen dansen dus echt een manier om elkaar te vinden en gelukkig te maken. En zou daarom dansen niet een mooie en vrolijke ingang kunnen zijn voor ieders persoonlijke zoektocht naar geluk, en tegelijkertijd voor een stap richting meer verbondenheid tussen mensen? Dus hierbij de boodschap: ga dansen met elkaar!