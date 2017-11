De Plaats-Junior zoekt jonge theaterliefhebbers!

Arnhem - Hou jij van acteren, dansen en muziek maken? En lijkt het je wat om op bijzonder locaties te spelen?

Kom dan bij De Plaats-Junior! Een avontuurlijke theatergroep in Arnhem voor iedereen van 10 tot 16 jaar. Het volgen van lessen combineer je met het maken en spelen van muziektheater op locatie. Iets voor jou?

In januari gaan we van start! Twee maanden lang krijg je elke donderdagavond les in theater, muziek en dans. Je werkt daarna in samenwerking met Theater na de Dam aan een voorstelling over het herdenken van de Tweede Wereldoorlog in Arnhem. Deze voorstelling speel je op 3 en 4 mei op locatie in Arnhem. Tot slot maak je in de laatste week van de zomervakantie in één week nog een locatievoorstelling.

Waar vinden de lessen plaats?

De Transformatie-Plaats. Van Oldenbarneveldtstraat 94-15, Arnhem

Prijzen:

De Plaats-Junior all-in: € 175,- / € 85,- met Gelre Pas.

De Plaats-Junior zomertheaterweek met voorstelling: € 100,- / €45 met Gelre Pas.

Meedoen?

Mail naar lise_lottkok@theaterdeplaats.nl

De Plaats-Junior is een onderdeel van Muziektheater De Plaats, het gezelschap uit Arnhem dat bekend staat om haar avontuurlijke voorstellingen op bijzondere locaties.