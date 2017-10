'Mijn dochter tennist hier nu ook'

Harold Bussel begon op zijn zestiende met tennis, vanaf het begin bij zijn club: Tennisvereniging Elden. "Mijn moeder was ook lid van de vereniging en we woonden er in de buurt". Inmiddels spelen zijn vrouw en dochter ook tennis bij TV Elden. Het tennis bloed kruipt waar het niet gaan kan. Lees het complete artikel in de Arnhemse Koerier van woensdag 1 november.