Handen uit de mouwen in Arnhem

Op de natuurwerkdag zal aanstaande zaterdag op honderden locaties in het land gewerkt worden in de natuur. In Arnhem gebeurt dat op de Koningsheide. Aanmelden kan online. (Foto: IVN Arnhem) (Foto: ivn)

Overal in het land worden op zaterdag 4 november de handen uit de mouwen gestoken in de natuur. Zo ook op de Koningsheide in Arnhem. Dit is de enige locatie in Arnhem waar in de natuur gewerkt zal worden. Andere locaties in de buurt zijn Velp en Oosterbeek.

Door Metka Hagen

ARNHEM - "De Koningsheide in Arnhem is een prachtige heide. Het is omringd door een dennenbos. Tussen de heideplantjes groeien allemaal dennenboompjes. Tijdens de natuurwerkdag zullen we deze dennenbomen omzagen en verwijderen", vertelt coördinator van de natuurwerkdag in Arnhem Thijs Veldhuizen. Veldhuizen zit tevens in de natuurwerkgroep Arnhem van de IVN. Hij hoopt dat er veel mensen willen helpen. "Nu zijn er vooral IVN leden die zich hebben aangemeld voor de natuurwerkdag. Maar ik hoop dat we wat nieuwe gezichten zien. Misschien wat jongeren, dat zou toch fantastisch zijn. Wij zien toch dat jongeren het vaak erg druk hebben. We kunnen in ieder geval alle handjes gebruiken."

Veldhuizen kijkt erg uit naar de dag, het is het eerste jaar dat hij een coördinerende rol op zich heeft genomen. "Ik vind het fantastisch om in de natuur te werken. Dit doe ik allemaal als vrijwilliger, ik heb gewoon een kantoorbaan. Dan is het heel fijn om even in de frisse lucht te zijn en de handen uit de mouwen te kunnen steken. Als iedereen een steentje bijdraagt, dan kunnen we ook allemaal genieten van de mooie natuur in en rond Arnhem. Onze natuur in Arnhem is prachtig, laten we dat zo houden", vertelt hij.

Op de natuurwerkdag zal vanzelfsprekend gewerkt worden, maar ook gezelligheid staat hoog op het vaandel. "We krijgen een lunch van de Gemeente Arnhem en koffie of thee. Dus het moet ook een erg leuke en gezellige dag worden. Daarnaast geldt dat iedereen doet wat hij of zij fysiek kan. Kinderen of ouderen hoeven als ze dat niet willen of kunnen geen zwaar werk te doen. Alle beetjes helpen, al is het maar om wat taken te dragen. Ik ga er natuurlijk niet met een zweep naast staan, het moet ook leuk blijven", grapt Veldhuizen.

De dennenbomen die verwijderd zullen worden op de Koningsheide zijn nog niet volgroeid. "Het betreft dennenboompjes van ongeveer een meter. Zaden van het omliggend dennenbos zijn in de heide terecht gekomen. Zo zijn de dennenboompjes beginnen met groeien. Als we ze niet verwijderen en de natuur de vrije loop laten, dan is ook dit stukje over twintig jaar een dennenbos. Maar we willen het graag een mooie uitgestrekte heide houden."

Veldhuizen hoopt dat enthousiastelingen zich na de natuurwerkdag aansluiten bij de natuurwerkgroep Arnhem. Dit is een initiatief van IVN. "We beheren de natuur iedere eerste zaterdag van de maand. Bijvoorbeeld in het Sonsbeekpark of op Hoogte 80. We maken bijvoorbeeld watergangen vrij. En we gaan bij Hoogte 80 de bramenstruiken verwijderen zodat de Sleedoorn meer ruimte krijgt." Thijs kijkt al uit naar zaterdag. "Fantastisch dat dit landelijk wordt georganiseerd. Ik hoop op veel aanmeldingen."

natuurwerkdag.nl