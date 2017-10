Eerstgeborene in oktober krijgt bezoek van de burgemeester

Burgemeester Arend van Hout heeft op 31 oktober 2017 de familie Demirci persoonlijk gefeliciteerd met de geboorte van hun dochter Simay. De burgemeester overhandigde de kersverse vader in het kader van de Nationale Brandpreventieweken 2017 een koffertje met inhoud en informatie.

In oktober 2017 vinden de jaarlijkse Brandpreventieweken plaats. Hé, doe de deur dicht is dit jaar het motto. In de regio Gelderland-Midden, waar ook onze gemeente Westervoort onder valt, is gekozen om extra aandacht voor brandveiligheid te vragen aan jonge en aanstaande ouders.

Onderzoek heeft uitgewezen dat als je gaat slapen je de binnendeuren moet sluiten, zodat vuur en rook langer in één ruimte blijven en je meer kans hebt om veilig te vluchten en gered te worden. Verder blijkt uit onderzoek dat te weinig rookmelders echt werken en dat veel rookmelders op verkeerde plekken hangen. Het is belangrijk dat rookmelders op de juiste plaats hangen en ook hoorbaar zijn.

Voor jonge ouders is het zeker belangrijk stil te staan bij de veiligheid van de kinderen en dus ook bij de brandveiligheid in huis. Daarbij kan de informatie die deze maand verstrekt wordt aan alle ouders, bij wie een kind wordt geboren, helpen om de brandveiligheid te vergroten. De ouders van Simay kregen de koffer omdat zij de eerste is die in Westervoort is geboren deze maand.