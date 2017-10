De KIESgroepen gaan van start!

KIES staat voor Kinderen In Echtscheiding Situatie. In samenwerking met de gemeente Arnhem en het Basisonderwijs start de KIESgroep Arnhem dit najaar op 3 locaties in Arnhem met de KIEStraining. Ook voorjaar 2018 zal er bij een aantal scholen KIESgroepen worden aangeboden.

Dit is een preventief spel- en praatprogramma voor kinderen van gescheiden ouders uit groep 3 tot en met groep 8 van het basisonderwijs en voor jongeren van het voortgezet onderwijs.

Kinderen kiezen niet voor de scheiding van hun ouders. Het overkomt ze. Hoe ze omgaan met de veranderde situatie kan zeer verschillend zijn. Het spel- en praatprogramma KIES kan kinderen helpen de scheiding te leren begrijpen, een plaats te geven en een manier te vinden om te kunnen omgaan met alles wat ze moeilijk vinden met betrekking tot de scheiding.

De training is zinvol voor alle kinderen van gescheiden ouders.

Het programma bestaat uit acht bijeenkomsten en wordt in groepen van maximaal 10 kinderen op school, na schooltijd, gegeven. Voor ouders van deelnemende kinderen is er aan het begin en aan het eind van het programma een informatieve bijeenkomst.

KIES start dit najaar bij 3 scholen in Arnhem. (Jan Ligthartschool, Troubadour Elden, de Gazelle.)

KIES is gratis en wordt gegeven door gecertificeerde KIES-coaches.

Meer informatie e-mail: kiesgroeparnhem@gmail.com of www.kiesvoorhetkind.nl