Honderden winterjassen voor vluchtelingen op Lesbos

In oktober konden Arnhemmers meedoen aan de hulpactie van de organisatie Because We Carry, om winterjassen, mutsen en sjalen in te zamelen voor de vluchtelingen op het eiland Lesbos die nu met weinig middelen de winter door moeten komen.

De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste dagen had haar kerkgebouw aan de Cannenburglaan als inzamelpunt ter beschikking gesteld. Vele mensen gaven gehoor aan de oproep die op social media was gedaan om jassen te brengen. Het was hartverwarmend om de honderden jassen in ontvangst te mogen nemen! De kleding is inmiddels gesorteerd en zal, samen met de jassen uit andere verzamelpunten, begin november naar Griekenland worden gereden.

Hartelijk dank voor uw bijdrage om deze mensen die al zo weinig hebben, toch enig comfort te bieden. Wilt u weten hoe u nog meer kunt helpen? Kijk dan op www.becausewecarry.org.