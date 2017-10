Nine Parre winnares eerste Smurfit Kappa Design Challenge

Arnhem - Nine Parre heeft de eerste editie van de Smurfit Kappa Design Challenge gewonnen. Dit werd tijdens een feestelijke uitreiking in het Sensory Experience Pavilion op de Dutch Design Week bekend gemaakt door Arco Berkenbosch, VP Innovation & Development bij Smurfit Kappa. In de Design Challenge kregen net afgestudeerde kunst- en ontwerpstudenten van ArtEZ hogeschool voor de kunsten de taak op zoek te gaan naar creatieve en mogelijk zelfs grensverleggende toepassingsmogelijkheden voor papier en karton.



Na één voorronde van de Design Challenge zijn vijf designers genomineerd om hun ontwerpen verder uit te werken, onder begeleiding van Stichting Het Instituut uit Amsterdam. De finalisten hebben hun finale werken, uiteenlopend van papieren kledingstukken tot volledige meubels, gepresenteerd tijdens de Dutch Design Week van 21-29 oktober 2017.

Het winnende project droeg de naam 'Tafelscherm'. Het stijve karton is getransformeerd tot een draagbaar tafelscherm met glooiende lijnen en kleurrijke prints, welke privacy biedt in een café, kantoortuin of flexplek.



De jury licht zijn keuze toe in het juryrapport:

De Winnaar van de Smurfit Kappa Design Challenge Award is een vrouw die midden in de maatschappij staat, een goede interactie met haar omgeving heeft en daaruit nieuwe wegen inslaat. Breed onderzoek is haar solide basis, maar ze durft afslagen te nemen die haar wegvoeren van haar basis, maar daarin blijft ze ontdekken en volharden.

Ze benut het potentieel om haar heen, heeft goed samengewerkt met de Smurfit Kappa design studio's en de technische mogelijkheden van golfkarton verlegd. De uitwerking van haar product is nog in ontwikkeling, maar met hulp van Smurfit Kappa is er echt potentie om dit naar de markt te brengen en haar naam te vestigen.

Arco Berkenbosch zegt over de winnaar: "Als Smurfit Kappa zijn we vaak gericht op het raakvlak van functionaliteit en design.



De kracht van Nine is dat zij het materiaal vanuit een creatieve en kunstzinnige hoek benadert. Echte innovatie."

Naast het winnen van een indrukwekkende award, wordt Nine Parre het komende half jaar begeleid om haar product naar de markt te brengen en zal daarbij zowel financieel als op alle andere vlakken ondersteund worden door Smurfit Kappa.



De nu al succesvolle eerste editie van de Smurfit Kappa Design Challenge zal in 2018 een vervolg krijgen. In samenwerking met Het Instituut en andere partners zal de tweede editie worden uitgebreid naar alle afstuderende studenten van relevante opleidingen aan de hogescholen en universiteiten in de Benelux.



Alle vijf werken zijn nog te bezichtigen op 28 en 29 oktober in het Klokgebouw te Eindhoven.