Diploma-uitreiking

Arnhem - Onlangs heeft de Elver Academie diploma's uitgereikt op 't Pleijwerk in Arnhem.

In bijzijn van hun familie ontvingen de trotse deelnemers René, Yannick en Bryan het felbegeerde papiertje. De drie deelnemers zijn werkzaam binnen de Timmerij van het activiteitencentrum in Arnhem. Het diploma ontvingen ze voor de werkzaamheden die ze verrichten in de Timmerij en de ontwikkeling die ze daarin de afgelopen tijd hebben doorgemaakt. Met de diploma's voor respectievelijk Meubelmaker Timmerij, Assistent meubelmaker Timmerij en Boekhouder Timmerij hebben de deelnemers een portfolio ontvangen waarin staat beschreven op welke manier zij zich hebben ontwikkeld.

De competenties die zijn ontwikkeld zijn gericht op zowel vakinhoudelijke als sociale werknemersvaardigheden. Naast de Timmerij gaan binnenkort ook andere dagbestedingsgroepen aan de slag met de Elver Academie. Aansluitend op de leerlijnen uit het onderwijs worden de ontwikkelmogelijkheden in de dagbestedingssituatie in beeld gebracht. Zo ontstaan ontwikkelkansen voor deelnemers om met erkende certificaten/diploma's als vakman in te stromen binnen het reguliere bedrijfsleven.