Bloemstudenten Aeres MBO Velp in de prijzen bij voorronde VBW Flowercup Ede

Velp - Rik Masson en Wendy Semmeling van Aeres MBO Velp zijn in de prijzen gevallen bij de regionale voorronde van de VBW Flowercup Ede. Dat gebeurde deze week in het Plantion in Ede, waar ruim honderd creatieve deelnemers streden om een finaleplaats voor de Flowercup op 8 november in de Cultra in Aalsmeer.

Rik Masson won niet alleen de prijs voor ‘Aanstormend talent’, maar behaalde in de voorronde ook de derde plaats met 80,0 punten. Dat is goed voor een finaleticket. Rik loopt momenteel stage bij De Violier in Veenendaal en volgt de opleiding Vakbekwaam medewerker bloemist bij Aeres MBO Velp.

Publieksprijs voor Wendy Semmelink

De voorronde in het Plantion in Ede trok veel bekijks. De bezoekers konden aangeven welk bloemwerk zij het meest aansprekend vonden. Het arrangement van Wendy Semmeling kwam als beste uit de bus en won de publieksprijs. Wendy was super blij met deze mooie erkenning. Net als Rik volgt zij de opleiding Vakbekwaam medewerker bloemist bij Aeres MBO Velp. Bij Altijd Speciaal in Ede loopt ze stage.

Zwart steekschuim

Alle deelnemers aan de voorronde kregen dezelfde opdracht: maak een trendy arrangement met tropische bloemen en planten met een botanische uitstraling en voeg hierbij de kleur spicy mustard (mosterdgeel) toe. Iedereen maakte gebruik van een 30 cm krans uit de Eychenne All Black Range-serie van Oasis. Dit is een zwart steekschuim met een tragere, maar intensieve wateropname en een neutrale zuurgraad. Het bloemwerk moest minimaal vijf weken houdbaar zijn en voor minimaal 50% uit verse plantaardige materialen bestaan.

Organisator Flowercup

VBW, de brancheorganisatie voor bloemisten, organiseert de Flowercup. Er zijn in totaal vier regionale voorrondes geweest. Van iedere voorronde gaan de beste zes deelnemers door naar de finale van de Flowercup in Aalsmeer. In Ede was de concurrentie ten opzichte van de andere voorrondes erg groot, er waren maar liefst 100 deelnemers variërend van student tot aan ervaren bloemisten.

