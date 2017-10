Kim van der Put wint Aanmoedigingsprijs 2017

Maandag 13 november 2017 worden, in aanwezigheid van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix, de jaarlijkse prijzen van Stichting Dansersfonds '79 uitgereikt. Dit gebeurt bij aanvang van het Nederlands Balletgala, de jaarlijkse benefietvoorstelling van het fonds, die ditmaal plaatsvindt in het DeLaMar Theater in Amsterdam. Kim van der Put, danseres bij Introdans, ontvangt de Aanmoedigingsprijs. De Dansersfondsprijzen zijn de langst bestaande Nederlandse dansprijzen.



Aanmoedigingsprijs

De jury schreef over Kim van der Put: "Ze heeft laten zien dat ze heel terecht een plaats op het danstoneel inneemt: ze heeft een stevige technische beheersing, is alert, kan zich in- en aanpassen aan de stijl en sfeer van een choreografie en toont een duidelijke potentie tot verdere artistieke groei". Sinds 2012 danst Kim bij Introdans. Momenteel schittert ze in de voorstelling MÉDITERRANÉE. Deze voorstelling is nog tot 1 februari 2018 te zien in de Nederlandse theaters.



Dansersfonds '79

De jury van het Dansersfonds bestond dit jaar uit Han Ebbelaar, Alexandra Radius, Ine Rietstap, Marian Sarstädt en Karin Schnabel.

Naast Kim van der Put krijgt ook Timothy Poucke en Anna Tsygankova van Het Nationale Ballet prijzen uitgereikt. Dit jaar wordt er ook een zogeheten Speciale Prijs uitgereikt en wel aan de Amerikaanse, al jaren in Nederland woonachtige choreograaf Stephen Shropshire.



Programma van het Nederlands Balletgala

Tijdens het 20ste Balletgala zal wederom de top van de Nederlandse danskunst zijn opwachting maken. Het Nationale Ballet, de Junior Company van Het Nationale Ballet, Nederlands Dans Theater, Scapino Ballet Rotterdam, de beide ensembles van Introdans en Codarts Rotterdam werken om niet mee aan het benefietgala en tonen hoogtepunten uit hun repertoire. Onder de dansers bevinden zich diverse eerdere winnaars van de Dansersfonds-prijzen, onder wie Jamy Schinkelshoek en Jurriën Schobben van Introdans, Igone de Jongh en Marijn Rademaker van Het Nationale Ballet, Bonnie Doets van Scapino Ballet Rotterdam. Kaarten voor de voorstelling zijn te koop via www.delamar.nl.