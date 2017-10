Expositie in huiskamergalerie

Van 3 tot en met 19 november vindt in huiskamergalerie "Van leuke mensen, de dingen die blijven" aan de Paul Krugerstraat 4 in Arnhem onder de titel "..de dingen die voorbij gaan "de allerlaatste expositie in haar bestaan plaats.

In het bijna lege pand toont de Arnhemse kunstenaarsgroep Aartappel hun recente werk.

De expositie is in die periode elke vrijdag, zaterdag en zondag van 12.00 uur tot 17.00 uur vrij te bezoeken.

De officiële opening is op zondagmiddag 5 november om 15.00 uur, met muzikale medewerking van mur:mur (Sem Sprang en Tobias Servaas).

De feestelijke finissage vindt plaats op zondag 19 november 15.00 uur.

Gedurende de expositie zal een documentaire te zien zijn die gemaakt is door Jora Daemen en Lisa Bloemers over Aartappel.

De kunstenaarsgroep Aartappel bestaat 10 jaar.

Aartappel is een kunstenaarscollectief bestaande uit Colin Wilson, Elka Oudenampsen, Petra de Vries, Flip Looyen en Sophie Bekkering. Sinds 2007 organiseren zij elke vijf jaar een pop-up expositie van hun werk.

Gedurende drie weekenden is nieuw werk (fotografie, collages, schilderijen , installaties) van de leden te zien over twee verdiepingen van het pand van de huiskamergalerie.

Bovendien is er een eenmalige jubileumuitgave van door hen ontworpen zeefdrukken die Kurtface Nijmegen drukt in beperkte oplage. Als set verkrijgbaar tijdens de expositie mét een toegevoegde bonus van de hand van Joke van Doorne (galeriehouder).

Huiskamergalerie "Van leuke mensen, de dingen die blijven" sluit.

Na bijna 7 jaar komt er een einde aan de exposities bij huiskamergalerie "Van leuke mensen, de dingen die blijven". Gedurende die tijd hebben tientallen, veelal Arnhemse , kunstenaars hun werk geëxposeerd in het pand aan de Paul Krugerstraat. Per jaar werden zo'n vijf verschillende tentoonstellingen georganiseerd door galeriehouder Joke van Doorne. Ook waren bezoekers welkom bij korte theater- en muziekvoorstellingen.

In verband met een verhuizing worden deze activiteiten nu beëindigd.