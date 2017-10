Voor het eerst in Arnhem:

Proef de Film in de Koepelgevangenis!



Na een succesvol eerste seizoen in de Concertzaal Oosterbeek komt het culinaire-film concept Proef de Film voor het eerst in Arnhem. En wel op een heel speciale locatie: de Arnhemse Koepelgevangenis.

Op 11 november kunnen gasten de Braziliaanse film Estômago (IMdB 7,8) ervaren. Niet geheel toevallig: Estômago speelt zich grotendeels af in een gevangenis!



De magie van Proef de Film



Het bijzondere van Proef de Film is dat het niet zomaar eten + film is: de gasten krijgen op exáct hetzelfde moment als de hoofdpersonen in de film, het gerecht uit de film te eten.

Een tellertje rechtsboven in het filmdoek telt af tot het precieze eetmoment.

Na de Proef de Film kijk je nooit meer hetzelfde naar een (eet)film.

Eten of gegeten worden



In "Estômago" (2007) draait alles om eten of gegeten worden. Hoofdpersoon Raimundo Nonato vindt een alternatieve manier: hij kookt om te overleven en verovert met zijn heerlijke Braziliaanse gerechten het hart van een verleidelijke prostituée.

Tijdens de film worden er zeven filmgerechten geserveerd.

De Koepelgevangenis zorgt voor een extra dimensie.



Tijdens de avond krijgen de gasten - max. 100 man - zowel een kijkje in de Koepel zelf als in de voormalige gevangeniskapel. De film zelf wordt - vanwege de akoestiek - vertoond in de voormalige gevangenis-sportzaal.

Door de combinatie van deze film, de filmgerechten en de bijpassende locatie van de Koepelgevangenis belooft deze avond een onvergetelijke zintuigelijke ervaring te worden.