Asia Fashion Week

Wervelende catwalkshows en entertainment op 24, 25 en 26 november in de Sint Eusebiuskerk in Modemekka Arnhem.

Na het zeer geslaagde modeweekend AFWEU/Africa (Africa Fashion Week Europe) eind augustus in Amsterdam, tonen nu eind november designers en kunstenaars in modestad Arnhem hun verrassende en innovatieve op Azië geïnspireerde collecties.

Aydin Acik, initiatiefnemer en directeur van AFWEU: ''Het is voor designers en kunstenaars door o.a. hoge ontwerp- en productiekosten bijna onmogelijk om hun werk internationaal te presenteren. AFWEU geeft hen graag een podium om pers, publiek en ondernemers kennis te laten maken met hun bijzondere werk. De (mode)wereld is volop in beweging, trends volgen elkaar snel op. Een groeiende wereldbevolking, toename van online aankopen, de roep om meer balans tussen fast fashion en smart fashion vragen om maatschappelijk verantwoord ondernemen door bijvoorbeeld invoering van nieuwe technologieën met veel aandacht voor duurzaamheid. Dit alles creëert ook de behoefte aan meer mode-ontwerpers. AFWEU wil hen dan ook graag dit platform bieden en tegelijkertijd Arnhem als modestad internationaal op de kaart zetten.''

Ontwerpers uit o.a. Turkije, Indonesië, Vietnam, Taiwan, India, Marokko, Kazachstan, Ghana maar ook uit Europa, zullen hun werk tonen, gebaseerd op de unieke kleuren, cultuur en historie van het overweldigende Aziatische continent, gebruikmakend van de prachtige stoffen en bijzondere prints.

Drie avonden lang kan men in de indrukwekkende Eusebiuskerk kennis maken met de schoonheid van mode en kunst uit wel 57 Aziatische landen. Per avond presenteren vier ontwerpers zich.

In de tussenliggende tijd is er ruimte voor entertainment, netwerken en natuurlijk een ontmoeting met de designers en kunstenaars.

De avonden starten vanaf 16:00 uur, de shows beginnen om 18:00. Kaarten à € 35,- zijn verkrijgbaar op https://afweu-asia.eventbrite.nl waar je ook voordelig een passepartout kunt aanschaffen voor dit driedaagse mode-spektakel. Op de avonden zelf zijn er kaarten te koop bij de receptie. Modestudenten ontvangen op vertoon van hun studentenkaart 50% korting.