Complexiteit van laaggeletterdheid vraagt om een goede samenwerking

In Gelderland is 1 op de 10 inwoners, in de leeftijdscategorie 16 – 65 jaar, laaggeletterd. Van deze groep heeft 70% Nederlands als moedertaal. Dat heeft gevolgen voor werk, voor zorg en voor de privé situatie. Voor de provincie Gelderland, Rijnbrink, Stichting Lezen en Schrijven en de samenwerkende Gelderse Bibliotheken (SGB) zijn deze feiten aanleiding voor het organiseren van een conferentie over laaggeletterdheid die plaatsvindt op 1 november a.s. in het Huis der Provincie.



Laaggeletterdheid kost de Gelderse samenleving miljoenen euro's

Goed kunnen lezen en schrijven betekent volwaardig kunnen meedoen aan de samenleving. Dat is in sociaal opzicht zeer gewenst en ook in bedrijfseconomisch opzicht nodig. De eerste schattingen gaven aan, dat het de Gelderse samenleving zo'n € 60,- miljoen per jaar kost. De laatste cijfers laten echter zien dat dit bedrag is opgelopen tot maar liefst € 115,- miljoen per jaar.



Samenwerking is de sleutel naar de oplossing van een complex probleem

Gedeputeerde Josan Meijers: 'Het leven is heel ingewikkeld als je niet gemakkelijk leest of schrijft. Of als je moeite hebt met computers. Vooral omdat het gebruik van computers steeds vaker nodig is. Zowel privé (denk maar aan invullen van de belasting of opzoeken van allerlei gegevens) als op het werk. De provincie is erg blij met deze conferentie, omdat we zo heel veel partijen bij elkaar brengen die zich bezig houden met laaggeletterdheid. Door elkaar te vertellen over nieuw-bedachte oplossingen leren die partijen van elkaar. Samen komen we verder!'



In de afgelopen jaren zijn er al talrijke initiatieven ontwikkeld. Zo zijn er (digi)Taalhuizen/ Taalpunten gerealiseerd, zijn er bondgenootschappen ontstaan en zijn in meerdere regio's Taalakkoorden gesloten. Tijdens de conferentie wordt een aantal projecten toegelicht door middel van interactieve sessies. Inschrijven voor de conferentie en de sessies kan nog steeds via https://www.gelderland.nl/Laaggeletterdheid.



Aanvalsplan laaggeletterdheid

Tijdens de conferentie zullen, naast gedeputeerde Josan Meijers, ook Maurice de Greef (hoogleraar Leereffecten Laagopgeleiden & Laaggeletterden) en Tineke van Ham (directeur Rijnbrink) aanwezig zijn. De conferentie wordt geleid door Judith de Bruijn.