Sporthal De Laar West nu ook duurzame energiecentrale

Arnhem - Vandaag neemt wethouder Geert Ritsema de zonne-installatie op het dak van Sporthal De LaarWest

officieel in gebruik. Sportief Opgewekt installeerde onlangs 520 zonnepanelen die

gezamenlijk jaarlijks zo'n 156.000 kWh aan duurzame energie leveren. Dat is genoeg om 45

huishoudens een jaar lang van stroom te voorzien, al gebruikt de sporthal deze stroom in

principe zelf. De zonnepanelen op het dak zijn onderdeel van de ambitie om de komende jaren

gemeentelijk vastgoed verder te verduurzamen. De komende jaren worden 21 gemeentelijk

panden, voornamelijk sportlocaties en wijkvoorzieningen, aangepakt. Het college maakt

daarvoor de komende 4 jaar gemiddeld elk jaar 300.000 euro vrij.

Wethouder Vastgoed Geert Ritsema is blij met deze stap. "Als gemeente vragen we inspanningen van

onze bewoners en bedrijven op het gebied van duurzaamheid. Dan moet je zelf het goede voorbeeld

geven. We hebben de afgelopen jaren al flink op onze energierekening bespaard, nu zetten we

nieuwe stappen om zuiniger en duurzamer om te gaan met energie op onze eigen locaties."

Lagere energierekening

Behalve de zonnepanelen werden de afgelopen jaren bijna alle lichtarmaturen vervangen door

energiezuinige LED-verlichting. Bij het vernieuwen van de dakbedekking in 2011 is tevens extra

isolatie aangebracht. Dit leidde al tot een lagere energierekening. In de sporthal wordt onder meer

gevoetbald, gebadmintond en gekorfbald. Daarnaast zijn er een kinderdagopvang, een buitenschoolse

opvang en een jeugdhonk ondergebracht. De vaste huurders zien het effect van deze maatregelen

terug in een lagere energierekening.

Zuinige verlichting en extra isolatie

Met deze zonne-installatie brengt de gemeente de verduurzaming van de bestaande eigen gebouwen

op gang. Tot 2027 worden 21 locaties aangepakt. Deze 21 locaties zijn gezamenlijk goed voor 30

procent van het totale elektriciteitsgebruik van de gemeente zelf en 50 procent van het totale

gasgebruik. De In 2017 en 2018 krijgt Spelzaal Venlo in De Laar West eveneens zonnepanelen op het

dak en wordt het dak van Sporthal Elderveld goed geïsoleerd. Het is de bedoeling dat de gemeente in

totaal zo'n honderd panden duurzamer maakt. De afgelopen jaren werd al in diverse panden

energiezuinige LED-verlichting aangebracht, of zijn extra geïsoleerd. Zwembad De Grote Koppel werd

op stadswarmte aangesloten.

New Energy Made in Arnhem

De verduurzaming van het gemeentelijke vastgoed is onderdeel van het 'New Energy Made in

Arnhem' programma. Dit programma heeft als doel de energie- en milieutechnologie-sector in de regio

te versterken, energiebesparing te realiseren en opwek van duurzame energie te stimuleren. De

gemeente wil daarbij zelf het goede voorbeeld geven, door kritisch te kijken hoe zij zelf duurzamer kan

worden. Onlangs bleek al uit een evaluatie van het New Energy Made in Arnhem-programma, dat de

duurzame opwek in de stad fiks gegroeid is en dat er meer banen bij zijn gekomen in de energie- en

milieutechnologiesector.