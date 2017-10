Zuid aan Zee en DWS winnaars Jeugd Cultuur Awards 2017

Arnhem - Op dinsdagavond 24 oktober zijn onder grote publieke belangstelling de Jeugd Cultuur Awards 2017 uitgereikt. De juryprijs is gewonnen door de zomerwerkweek ‘Zuid aan Zee’ en de publieksprijs is gewonnen door amusementsvereniging DWS. De feestelijke prijsuitreiking vond plaats in het Stadstheater van Arnhem met een gezamenlijk optreden van de winnaars van vorig jaar en een presentatie van alle genomineerden. De publieksprijs werd uitgereikt door Bertine Minco, initiatiefnemer en directeur van het landelijke Jeugdcultuurfonds.

De Jeugd Cultuur Award is een stimuleringsprijs voor het meest vernieuwende initiatief rond actieve cultuurparticipatie en -productie met jeugd en jongeren van 4 tot 18 jaar in één of meerdere wijken in Arnhem. De Award wordt georganiseerd door Kunstbedrijf en Jeugdcultuurfonds Arnhem.

De juryprijs (een trofee met een bedrag van € 750,-) is voor Linda van der Knaap en het initiatief Zuid aan Zee. Meer dan 50 kinderen uit Zuid, waarvan 20 uit het AZC, hadden een onverwacht avontuurlijke zomerwerkweek. Dat smaakt naar meer. Binnenkort kunnen de kinderen het hele jaar aan de slag.

De publieksprijs (ook een trofee en een bedrag van € 350,-) is voor Rico Kreijne en de muzieklessen van amusementsvereniging DWS in Malburgen. Bijzonder hoe een traditionele muziekvereniging ook kinderen over de drempel krijgt die je er niet verwacht. Zo wordt DWS een springplank voor verborgen talenten in cultureel divers Malburgen.

De tweede prijs van de jury is voor Thekla Wildekamp en de Theaterclub van Kwatta. Kinderen in Presikhaaf maken, geïnspireerd op een theaterstuk van Kwatta, zelf een voorstelling en weten niet meer van ophouden. Inmiddels is er zelfs een theaterclub in de wijk.

De derde prijs van de jury is voor Doreen Hartman en Bernadette ten Have en het initiatief 1000 Fonteinen. Kinderen in de Geitenkamp ontwerpen duurzame oplossingen voor hun eigen leefomgeving. Nog even en er staat echt een fontein op het marktplein.