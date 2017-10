Nieuw atelier Mooikunstig

Arnhem - Na tien jaar in het westen van het land gewoond te hebben is Trudy Dales weer in Arnhem neer gestreken. Hier heeft zij haar eigen atelier Mooikunstig.

Haar werk is te herkennen aan de ranke, dynamische figuren die een dialoog aangaan met het silhouet van de mens. Zij komen voort uit de essentie van de mens in zijn vormentaal zoals een klimmend, dansend of rustend figuur.

De figuren zijn opgebouwd uit Epoxy, daarnaast worden er materialen gebruikt als Acrylic-One.

Trudy`s werk is te zien op diverse plaatsen in Nederland; Galeriewinkel Anderz in Reeuwijk, Woonwinkel Hoefsloot in Elst en natuurlijk in haar eigen atelier. Hier zijn ook werken te zien van keramiste Magda van Dijk en kunstschilder Dirk van der Vecht.

Bent u nieuwsgierig geworden? U bent altijd welkom om vrijblijvend een kijkje te komen nemen.

Atelier Mooikunstig, Aalsmeerhof 56, Arnhem

www.mooikunstig.nl 06 10889730