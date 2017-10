Lid van Arnhemsche Federatie van Muziekgezelschappen in de prijzen

Arnhem - Dinsdag 24 oktober was het dan zo ver! Tijdens een door het Jeugdcultuurfonds georganiseerde avond in het Stadstheater Arnhem werd de Jeugdcultuuraward 2017 uitgereikt. Een zestal voor de Arnhemse jeugd bedoelde initiatieven was genomineerd, waaronder A.F.v.M.-lid Amusementsorkest DWS, Rico Kreijne in het bijzonder. De prijzen werden toegekend aan respectievelijjk projecten Zuid aan Zee in Arnhem, Theater in Presikhaaf en HARTen HAVE.

Vervolgens werd Rico Kreijne verblijdt met de PUBLIEKSPRIJS, welke hij met trots in ontvangst nam. De prijs werd bovendien opgefleurd met een prachtig bloemenboeket. De prijs werd toegekend voor het vele jongerenwerk, dat DWS en Rico verricht in de wijk Malburgen.

Van de zijde van de A.F.v.M. felicitaties aan DWS en Rico Kreijne in het bijzonder!