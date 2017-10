Theater aan de Rijn Lazy Sunday Sessions: Plastic & Facts over fiction

Arnhem - Na de succesvolle Lazy Summer Sessions van afgelopen zomer organiseren we deze winter maandelijks een Lazy Sunday Session. Hierin programmeren we korte performances en voorstellingen op het gebied van theater, dans, literatuur en/of popmuziek.



De eerste keer programmeren we twee bijzondere theatervoorstellingen, waar we deze zomer heel enthousiast van werden: Plastic en Facts over Fiction. Een eerste versie van Plastic zagen we dit voorjaar al in Uurtje Oost. Daarna speelde Booi Kluiving de voorstellingen diverse keren op het Fringe festival in Amsterdam en op het No Waste Schuurfeest in Duiven. Facts over fiction van Tommy Ventevogel zagen we op festival De Parade.



Plastic - Booi Kluiving

Plastic. Een cross-over tussen theater en poëzie over de tijdelijkheid van de dingen die we gebruiken, en de maakbaarheid van de mens. Zouden we onze tijdelijkheid niet eerder moeten accepteren in plaats van duurzaam en ecologisch te leven, dwangmatig behouden wat toch gedoemd is te mislukken en deze weggooicultuur niet juist moeten omarmen?



Booi, een jongen met een gebroken hart, is gedumpt en uit zich via poëzie. Alleen weet hij zijn liefdesverdriet niet onder woorden te brengen. Hij weet niet waarom hij is gedumpt en dus gebruikt hij een ander onderwerp om zijn eigen liefdesproblemen mee te vergelijken, zodat hij deze op die manier kan verklaren.



Hij ziet nu dat de mens zich door prothese benen en botoxlippen sneller dan ooit aan het evolueren is, de industrie zich door plastic nog nooit zo snel ontwikkeld heeft. Zijn we tenslotte niet allemaal tijdelijk? Zouden we onze tijdelijkheid niet eerder moeten accepteren in plaats van duurzaam en ecologisch te leven, dwangmatig behouden wat toch gedoemd is te mislukken en deze weggooicultuur niet juist moeten omarmen?



concept, spel Booi Kluiving

begeleiding Lowie van Oers



Facts over fiction - Tommy Ventevogel

Een voorstelling vol feiten. Politici doen stand-up comedy, comedians zijn politiek. Journalisten zijn zelf-expressieve kunstenaars, het theater de realiteit? Post-truth als woord van het jaar, hyperrealiteit (niet echt, niet nep) is de norm, dit de bevrijding. Laat je meevoeren in 15 minuten ratio, feiten, wijsheid, kennis, kunde en a-ha's!



Acteur - Yorke Mulder-Bhangoo

Makers - Tommy Ventevogel en Ine te Rietstap