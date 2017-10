Vrijwilligersvacature van de week

Arnhem - Om de week een bloemetje brengen? Zij kijken er naar uit en jij krijgt er veel voor terug!

Mensen die wel wat aandacht kunnen gebruiken door ziekte en die een klein mantelzorg-netwerk hebben, steken wij graag een hart onder de riem. Met een bloemetje.

Een vrijwilliger bij Flowers uit Arnhem:

“Eens in de 2 weken bel ik aan en breng een vaasje bloemen bij mijn adres(-sen) voor die week. Ik heb een kort gesprekje of soms wat langer met een kopje koffie erbij. Een beetje aandacht maakt blij en het bloemetje is een fijne binnenkomer.

En ik? Ik ga na een paar uurtjes met een voldaan gevoel naar huis evenals de andere vrijwilligers bij Flowers uit Arnhem.”

Wij zijn op zoek naar uitbreiding van onze vrijwilligersgroep voor met name onze bezoekadressen in Arnhem-Zuid. Heb jij 2 of 3 uurtjes per twee weken tijd om met ons mee te doen? Ons team is blij met je komst!

Wil je meer informatie? Kijk op www.flowersuitarnhem.nl en/of bel Charlotte Otjens 06-26020423 of stichting NAbij 085-0163333.

