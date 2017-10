Gezinshuis voor jongvolwassenen

Allebei hadden ze een soortgelijk idee met hetzelfde doel; verstandelijk beperkte jongeren een kans geven om zelfstandig te wonen in een veilige omgeving. Daarom startten Marco en Dominique Fainelli een gezinshuis. Maar om het gezinshuis te realiseren, zijn ze op zoek naar een geschikte woning.

Door Chantal Bolleman

arnhem - "Wij willen een veilige woonomgeving creëren voor jongeren vanaf achttien jaar die in de maatschappij moeilijker zelfstandig kunnen leven", vertelt Marco.

"Ik werk al jaren in de zorg en wat mij daar opvalt, is dat jongeren te snel worden losgelaten op het moment dat ze een zorginstelling verlaten. Ze komen vaak niet in aanraking voor specifieke zorg, dus vallen ze tussen wal en schip. Toch hebben zij wel ondersteuning nodig op het gebied van wonen en werken. Op het moment dat ze er weer alleen voorstaan, verliezen ze hun veilige vangnet waardoor ze juist weer vastlopen in het dagelijkse leven. Een veilige en goede plek is er vaak niet. En dat is wat wij hen juist willen bieden."

Onderdak

Ze kunnen onderdak geven aan acht tot maximaal tien jongeren. "Ieder krijgt een zelfstandige woonruimte. Maar doordat wij ernaast wonen, hebben ze altijd iemand om op terug te vallen." Naast onderdak bieden, heeft het gezin nog een ander doel. "Wij willen dat het een plek wordt waar buurtbewoners bijvoorbeeld langs kunnen komen voor koffie of thee, geserveerd door de bewoners. Zo is er ook direct contact met anderen."

Maar voor de realisatie van alle plannen en het gezinshuis, zijn Marco en Dominique op zoek naar een geschikte woning. "Wij zouden heel graag in contact komen met mensen die mogelijk een tip voor ons hebben qua woonruimte. Wat we belangrijk vinden, is dat het groot genoeg is zodat we er met ons gezin kunnen wonen én dat het een locatie is 'midden in de maatschappij'. Dus dat het huis staat in een woonwijk waar alles gewoon in de buurt zit. Diegene aan wie wij onderdak bieden, moeten namelijk kunnen gaan en staan waar ze willen. Niet dat ze eerst een stuk moeten reizen om bijvoorbeeld bij een supermarkt of de bushalte te komen." Marco en Dominique geven de voorkeur aan een woning in de omgeving Arnhem-Zuid, Schuytgraaf, Elst, Huissen, Driel en/of Bemmel. "Alle tips en ideeën zijn welkom. Het zou ons enorm helpen om ons doel te halen, namelijk jongvolwassenen op een veilige en fijne plek onderdak geven waar ze zichzelf op alle mogelijke manieren kunnen ontwikkelen."

Voor contact met Marco en Dominique kun je mailen naar gezinshuismarcodo@gmail.com.