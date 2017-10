Joey Hartkamp viert verjaardag en single release op bijzondere wijze

Op 12 december viert Joey Hartkamp zijn verjaardag op een bijzondere manier. Op deze dag gaat hij namelijk zijn nieuwe single releasen. De week wordt op vrijdag 15 december afgesloten met een verjaardagsfeest en single release party in Zalencentrum Wieleman in Westervoort. Op deze feestelijke avond zullen er optredens zijn van diverse artiesten waarmee de zanger een goede band heeft of een bijzondere herinnering aan het afgelopen jaar.

2017 mag met recht een succesjaar voor Joey worden genoemd. Zo sleepte hij onder andere een Buma NL Award in de wacht als Grootste Talent en was hij op veel podia door heel het land te zien.

De titel van zijn nieuwe single is nog even geheim maar dat de verwachtingen na zijn vorige hit single 'Ik Vind Je Sexy' hooggespannen zijn is zeker!