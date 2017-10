Help de boswachter mee op de Borkense Baan tijdens de landelijke natuurwerkdag

ARNHEM - Op zaterdag 4 november gaan op ruim 230 locaties in Nederland weer duizenden deelnemers een dag actief aan de slag in de natuur. Geldersch Landschap & Kasteelen is op zoek naar mensen die deze dag de handen uit de mouwen willen steken in het Nonnenven, onderdeel van natuurgebied de Borkense Baan in Winterswijk Woold.

De boswachter kan hulp gebruiken bij het verwijderen van ongewenste bomen en struiken op de heide en het opsnoeien van beplanting. U kunt zowel individueel deelnemen als met een groep. De activiteit is geschikt voor zowel volwassenen als kinderen.

Tijd:10.00-15.00 uur. Deelname is gratis. Voor koffie/thee, werkhandschoenen en gereedschap wordt gezorgd. Neem zelf een lunchpakketje mee. Verzamelen bij de ingang van de Borkense baan, gelegen aan de Blankersweg te Winterswijk. (Vanaf de Kuipersweg de Blankersweg oprijden, na ca. 300 meter bent u er). Vooraf aanmelden is noodzakelijk via www.glk.nl/evenementen. Informatie: Ronny ter Horst, tel. 06 51 614 528.

Borkense baan

Ooit liep hier het spoorlijntje tussen Winterswijk en Borken (D). Inmiddels is het een bijzonder natuurgebied geworden. Langs het verlaten tracé liggen bos- en heidegebiedjes met hier en daar poelen en vennen.

Natuurwerkdag

De Natuurwerkdag wordt georganiseerd door Landschapsbeheer Nederland in samenwerking met Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, de 12 Landschappen en Scouting Nederland en wordt ondersteund door IVN vereniging voor natuur- en milieueducatie, Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie (NJN), ANWB en KNNV vereniging voor veldbiologie en wordt mede mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij.