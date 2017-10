Bewoners bij Pleyade gaan digitaal met 'huiskamer-Compaan'

Speciale ouderentablet herkent ouderen aan de hand van hun gezicht

Berichten uitwisselen met familie en vrienden, foto's en video's ontvangen, een spelletje spelen en beeldbellen met een ver familielid. Ouderen die wonen op een van de locaties van Pleyade kunnen binnenkort hiervan gebruikmaken met de zogenaamde huiskamer-Compaan. Dit is een grote versie van de vorig jaar geïntroduceerde tablet voor ouderen. De huiskamer-Compaan is speciaal ontwikkeld voor bewoners van Pleyade. De huiskamer-Compaan biedt, net als zijn kleine broertje, een eenvoudige maar vooral plezierige manier om digitaal contact te onderhouden met familie en vrienden.

Inloggen met gezichtsherkenning

Naast het formaat is er nog iets bijzonders aan de huiskamer-Compaan: hij is te bedienen met behulp van biometrische gezichtsherkenning. Als een bewoner achter de Compaan gaat zitten, herkent de Compaan zijn gezicht en ziet hij daarna zijn eigen foto's, berichten en contacten. Een inlognaam of wachtwoord onthouden is dus niet nodig.

Contact stimuleren

Manager bedrijfsvoering Herman Matheij is erg enthousiast over de huiskamer-Compaan. "Cliënten van Pleyade Revalidatie en Pleyade Thuiszorg maken al een tijdje met veel plezier gebruik van de Compaan. Naast het verder ontwikkelen van handige functies, wilden we de tablet ook graag beschikbaar stellen aan bewoners van onze locaties." Dat werd een grote variant die Pleyade op een vaste plek in een huiskamer of restaurant gaat neerzetten.

Matheij zegt: "We verwachten dat veel bewoners de tablet ontzettend leuk vinden. Zo stimuleren we ook contact met familieleden. Je kan heel eenvoudig beeldbellen. Daarnaast kunnen familieleden via een afgeschermd portaal berichten en foto's uploaden; ook als zij wat verder weg wonen maken ze zo hun vader of moeder, opa of oma deelgenoot van hun leven."

De huiskamer-Compaan is als pilot sinds vorige week als eerste beschikbaar in locaties Eldenstaete (Elden), Malburgstaete (Malburgen) en Tertzio (Elst).