Rozet drie maanden in teken van Erfgoed

Van 20 oktober t/m 8 januari 2018 staat Rozet in het teken van het thema ERFGOED: ‘Verhalen van vroeger die verbinden’ met een expositie en uiteenlopende activiteiten in Rozet. Zaterdag 28 oktober, aan het begin van de Dag van de Arnhemse Geschiedenis, wordt om 12.00 uur het thema officieel geopend in Rozet. Iedereen is van harte welkom bij de opening.

Expositie

In de hal en in de kaders langs de trappen van Rozet is een expositie te zien, met als rode draad geschiedenis met een link naar het heden. Zo is er werk te zien van ontwerpers van nu, waaronder Carlijn Veurink, Milou Voorwinden en Renate Volleberg, die oude ambachten en erfgoed onderzoeken in hun werk.

Gratis rondleidingen

De tentoonstelling kan tijdens openingstijden van Rozet zelfstandig door bezoekers ontdekt worden. Daarnaast is er iedere zaterdag en zondag om 14.00 uur een gratis rondleiding van circa 30 minuten. Vooraf aanmelden voor de rondleiding is niet nodig.

Activiteitenprogramma

Op de dag van de opening, 28 oktober, vindt ook de Dag van de Arnhemse Geschiedenis plaats. In Rozet zijn deze dag verschillende activiteiten voor jong en oud. Naast de Dag zijn er de komende maanden veel ‘verhalen die verbinden’ in de vorm van lezingen. De verhalen van vroeger worden voor kinderen in deze periode onder meer dichtbij gebracht in een speurtocht en knutselatelier. Het complete programma is te vinden op www.rozet.nl/erfgoed.