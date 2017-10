Enorme steun voor crowdfunding Stadslandbouw Mooieweg

Stadslandbouw Mooieweg in Arnhem-Zuid startte vier weken geleden een crowdfundingsactie voor een nieuwe entree. Binnen vier weken haalden de vrijwilligers meer dan 4000 euro op én mobiliseerden zij zo’n 40 vrijwilligers om tijdens 3 dagen mee te klussen. Op zaterdag 4 november is de feestelijke opening, waar iedereen welkom is.

"Ongekend, het gaat veel sneller dan verwacht en ook het terrein is in twee zaterdag al onherkenbaar veranderd.” aldus Martijn van Duuren, coördinator van de werkzaamheden.

Sinds 2014 verbouwt Stadslandbouw Mooieweg groenten voor Voedselbank Arnhem, op een stuk grond in de wijk Rijkerswoerd. “We zijn de crowdfunding gestart omdat we ons terrein mooier en gastvrijer wilden maken. “ vertelt Van Duuren. “Ons parkeerterrein was erg groot en kaal en we merkten dat mensen ons niet goed wisten te vinden. Terwijl we juist meer verbinding willen met de wijk.”



Groene stadsoase

Samen met de vrijwilligers en buren van de Mooieweg werd in het voorjaar een plan gemaakt. Met een tuin met zitplekje en paadjes, een mooi houten hek, kleurrijke beplanting en duidelijke informatieborden.

Om het plan uit te kunnen voeren werd een crowdfundingsactie gestart. Die bleek erg succesvol. Vrijwilligers mobiliseerden familie, kennissen en wijkbewoners.

Met nog ruim een week te gaan én een subsidie van het VSB-fonds in het vooruitzicht is Van Duuren er zeker van dat het bedrag wordt gehaald. “De kans is zelfs groot dat we meer ophalen dan 5000 euro. Dat besteden we dan aan een vijver. Die zat niet in het oorspronkelijke ontwerp omdat het te duur zou zijn, maar die komt nu wel in beeld."



Feestelijke opening

De laatste klusdag is op 28 oktober. Vrijwilligers kunnen zich nog aanmelden op bit.ly/help28oktober

Doneren kan nog tot 1 november via www.voorjebuurt.nl/mooieweg. Supporters krijgen een groen(t)e beloning als dank.

Op zaterdag 4 november is de feestelijke opening tussen 12:30 en 14:00 uur aan de Mooieweg 17. Meer info: www.facebook.com/StadslandbouwMooieweg.