Zaterdag 11 november de Dag van de Mantelzorg in de Arnhemse wijken

Jaarlijks organiseert Mantelzorg & Vrijwillige Thuishulp Arnhem (MVT Arnhem) de Dag van de Mantelzorg in Arnhem. Een dag waarop mantelzorgers uit Arnhem in het zonnetje gezet worden, als waardering en dank voor hun inzet.

Mantelzorger ben je als je langdurig voor iemand uit je sociale netwerk zorgt, minimaal 8 uur per week en langer dan 3 maanden. Dit kan grote impact hebben op het leven van een mantelzorger. Zorgen voor iemand kan veel voldoening geven, maar ook belastend zijn als je meer dan gewoonlijk en langere tijd voor iemand klaar staat. En juist omdat het in de sociale omgeving is, voelt het vaak ook als ‘ik kan niet anders’. Dat verhoogt de druk. Ontspanning is dan belangrijk. Tijdens de Dag van de Mantelzorg kan dat.

In de wijk

In 2016 is de aanpak veranderd. In plaats van op één centrale plek in Arnhem is deze speciale dag toen in de acht Arnhemse wijken gevierd. Dichter bij huis van de mantelzorgers én meer in contact met directe buurt(lot)genoten en samen met de wijkcoaches van het sociale wijkteam. Belangrijke contactpersonen voor de mantelzorgers want Mantelzorg doe je samen!

High Tea en aubade

Iedere wijk trakteert de mantelzorgers zaterdag 11 november as op een heerlijke high tea. Daarnaast verzorgt de StadsCompagnie met een aubade de mentale warme douche.

Op de website van MVT (www.mvtarnhem.nl) kunt u de gehele programma’s in de wijk bekijken.

Bent u mantelzorger? Meldt u dan aan!

Bent u mantelzorger en woonachtig in Arnhem? Dan bent u zaterdag 11 november van harte welkom. Aanmelden via MVT Arnhem tot en met vrijdag 3 november. Digitaal via www.mvtarnhem.nl of telefonisch via 026 – 327 18 30 (10.00 – 16.00 uur).