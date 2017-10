Langer gezond leven?

De oude Chinezen wisten al zo’n 2500 jaar geleden hoe je gezond ouder wordt. Het systeem dat zij ontwikkelden heet Qigong, of soms Chi-gung gespeld. Deze eeuwenoude gezondheidsoefeningen werkt preventief en is gebaseerd op de energieleer van de oude Chinezen. Deze is verweven met het daoïstische gedachtegoed (yin/yang principe).

In Arnhem start van 3 nov tot en met 15 december op vrijdagavond een unieke lessenreeks Qigong, gegeven door Houwke Ong. De oefeningen zijn simpel en daarom geschikt voor jong en oud. Zij vergroten je lichaamsbewustzijn, zuiveren energie en lichaam, kalmeren en versterken het zenuwstelsel, en bevorderen je energiecirculatie. De oefeningen versterken ook je skelet, pezen, bindweefsel, en zenuwen. Zeer geschikt dus voor ons jachtige leven.

Het unieke van deze cursus is dat deelnemers slechts in een paar lessen een dagelijkse routine aanleren van ongeveer 15 minuten. Deelnemers kunnen vervolgens deze oefeningen zelf blijven doen, zonder leraar. Het is zo simpel dat je het niet fout kunt doen. En eenmaal aangeleerd hoef je niet wekelijks naar les.

Interesse en aanmelding, mail naar Houwke@moai.nl of kijk op de website van Home of Zen: http://homeofzen.eu/evenementen . Kosten voor de gehele lessenreeks van 7 lessen is 70 euro, contant te voldoen op de eerste les. Houwke Ong is van Chinese komaf en getraind in verschillende gezondheidssystemen zoals Yoga en Qigong.