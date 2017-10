Zaterdag 28 oktober van 12.00 tot 16.00 uur doen AWN (archeologie) HKE (Historische kring Elden) en BTV Elderveld weer mee met de DAG van de Arnhemse Geschiedenis, locatie; Park (Rond de Romeinse tuin) en Schuur de Steenen Camer, Hannesstraatje 2a en bij het Castellum Meinerswijk.De toegang is geheel gratis.

Er zijn rondleidingen door de Hortus Romanus (Romeinse tuin zoals in 69 na Christus) en er zijn rondleidingen langs de visualisatie van het Castellum Meinerswijk. Hier wordt uitleg geven m.b.t. de legerplaats voor ca 450 Romeinse soldaten, in de eerst 400 jaar van onze jaartelling.

Ontmoet Bataafse en Romeinse figuranten! Er zijn diverse proeverijen (let op; niet alles is gratis) met Romeinse kip-groentesoep, Romeinse hapjes, Romeins brood, Romeinse poffertjes en Moretum (Romeinse kruidenkaas). Er zijn diverse informatie-kramen en ook oogst en kruidenkramen.

Kinderen kunnen een selfie maken in een Romeins tenue, met schild/zwaard en samen met een Romeinse Soldaat of met Asterix en Obelix. Ook zijn er Romeinse spelletjes te spelen en kunnen de kinderen ervaren hoe een Romeinse soldaat werd opgeleid. Met metaaldetectoren mogen kinderen hun geluk zoeken in de boomgaard en vinden vast wel Romeinse muntjes.

In clubhuis “de Schuur” zijn er een 2-tal lezingen met als thema GELUK. Met veel geluk zijn 40 jaar geleden de fundamenten van het Castellum gevonden en werd boerderijcomplex de Steenen Camer niet gesloopt maar juist een Rijksmonument. Tussendoor wordt hier ook doorlopend de film gedraaid over het ontstaan van de wijk Elderveld. Kom s.v.p. zoveel als mogelijk met de fiets naar deze activiteit.

Historisch vervoer ; Tussen de locaties rijdt een historische bus uit de jaren 70, die de bezoekers voor één euro per rit van Arnhem-Centrum naar Arnhem-Zuid brengt of juist andersom. De bus rijdt twee keer per uur vanaf Rozet en de Romeinse tuin. Kinderen tot 12 jaar mogen gratis mee.

In Arnhem Noord zijn deze middag nog veel meer DAG-activiteiten te beleven, zie ook de website www.dagvandearnhemsegeschiedenis.nl