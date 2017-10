Van 22 t/m 29 oktober 2017 organiseert Museum Bronbeek in Arnhem in de 'Week van de Koloniale Geschiedenis' in samenwerking met het IndoFILMcafé en de Stichting Moluks Historisch Museum een diverse reeks activiteiten rond het thema Koloniaal 'geluk'.

Geluk in de Oost en de West

Vanaf de 17de eeuw vertrokken gelukszoekers uit Nederland naar voor hen onbekende werelden buiten Europa. Vanuit hun handelsposten ontstonden in Indonesië en Suriname en op de Antillen vanaf de 19de eeuw koloniale samenlevingen onder de Nederlandse vlag. Zij hadden met hun mix van etnische groepen en culturen een bijzonder karakter. Allen zochten er vrijwillig of gedwongen naar manieren om te leven en geluk te vinden.

In de Week van de Koloniale Geschiedenis is er aandacht voor dit koloniale 'geluk' in de Oost en de West. Voor de mannen en vrouwen die het vergeefs zochten, voor hen die het daadwerkelijk vonden, en voor de verhoudingen tussen man en vrouw, blank en zwart binnen de Nederlandse koloniën.

Programma Week van de Koloniale Geschiedenis

Op 22 oktober werpt juriste dr. mr. Ellen Neslo de vraag op wie het geluk kende tijdens de slavernij in de West. Diezelfde dag gaat schrijfster en onderzoekster dr. Vilan van de Loo gaat op basis van brieven van Colijn in op geluk en liefde in de Oost. Op 24 oktober verzorgt de Stichting Moluks Historisch Museum het dag vullende live magazine 'Rejeki atau Nasib? - Geluk of het Lot?'. Filmliefhebbers kunnen op 25 oktober in het IndoFILMCafe in Lux Nijmegen kijken naar de documentaire 'Soerabaja, Surabaya' van Peter Hoogendijk met een introductie en nagesprek. Het duo Esk-Esque brengt i.s.m. Martijn van Koolwijk op 26 oktober 's avonds op muzikaal-verhalende wijze een aantal oud-Bronbekers voor het voetlicht, die door Europa, Afrika en Azië zwierven op zoek naar geluk. Honderd jaar na de dood van Mata Hari brengt Theater Lumière op 27 en 28 oktober het theaterstuk 'De Schaduw van Mata Hari' over haar echtgenoot, de KNIL-officier MacLeod, en hun dochter Non. Op 29 oktober sluit de groep Kusumo Budoyo de Week af met live gamelanmuziek en dans. Verder is in de Week in het museum 'live' te zien hoe restauratoren van de museale collectie hun werk doen.

Mata Hari

De kleine tentoonstelling 'Van Margaretha tot Marguerite en van Batavia tot Bronbeek – sporen van Mata Hari' belicht majoor KNIL Rudolp MacLeod, de echtgenoot van Mata Hari, en de exotische danseres en tijdgenote Marguerite Raphetti; te zien zijn onder meer foto's van Mata Hari en MacLeod samen, een uniform als dat van MacLeod, en een spectaculaire outfit van Raphetti. naast diverse foto's van haar dansoptredens. In de opstelling 'Toen was koloniaal geluk heel gewoon' is in foto's te zien hoe mensen in Indië en Suriname hun geluk in beeld brachten.

De 'Week van de Koloniale Geschiedenis' is deel van de landelijke Maand van de Geschiedenis. Het complete programma van de Week is te bekijken en te downloaden via www.bronbeek.nl.