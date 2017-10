Leuk aanbod van het Velps Middagkoor

Velp - De herfst is begonnen en misschien bent u op zoek naar een leuke hobby. Dan kunnen wij u een plek bieden bij ons leuke, gezellige, gemengde zangkoor om samen te werken aan mooie resultaten, want wij kunnen nieuwe leden goed gebruiken; vandaar deze oproep.

Zoals veel koren hebben we behoefte aan bassen, tenoren en alten, maar in principe is iedereen die op dinsdagmiddag vrij is om te zingen van harte welkom.

Wij hebben een zeer gevarieerd repertoire, dat voor een ieder goed te zingen is . Het zijn vaak herkenbare, mooie en leuke melodieën en momenteel zijn we druk met de voorbereiding van een concert wat wij geven op 29 oktober a.s. in de kapel van Insula Dei te Arnhem.

Nieuwsgierig geworden? U kunt ons horen en zien tijdens dat optreden van ongeveer 1 uur in de kapel van Insula Dei aan de Velperweg 139 te Arnhem. Het concert begint om 15.00 uur. De activiteitencommissie van Insula Dei vraagt aan bewoners en bezoekers een bijdrage van € 3,50.



Liever eerst eens de sfeer proeven tijdens een repetitie in ons eigen kerkje? Dat kan natuurlijk ook!

U belt dan naar mevrouw Tiny Frentrop: 026-3515442 en dan komt het prima in orde.



Wij zijn het Velps Middagkoor en dat betekent dat wij in Velp repeteren in het kerkje van NPB in de Dr Fabiusstraat 12 te Velp. Deze straat ligt vooraan in Velp en is met trolleybus lijn 1 makkelijk te bereiken. Onze leden komen overal vandaan b.v.: Velp, Oosterbeek, Arnhem, Rheden, De Steeg, Zevenaar, Dieren, Huissen, Groessen. Als u met de auto komt, is parkeren geen probleem. In de nabijheid van het kerkje is voldoende ruimte en in sommige gedeelten met gebruik van de blauwe parkeerschijf.

Alle info over ons mooie koor kunt u ook teruglezen op onze op onze website en daar kunt u ook leuke foto's bekijken.

www.velpsmiddagkoor.nl

Een ieder die vrij is op dinsdagmiddag is van harte welkom, ongeacht de leeftijd! De eerste maand betaalt u geen contributie.