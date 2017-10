Westervoort - Op 1 januari 2018 hebben de inwoners van Westervoort om precies 12uur weer de gelegenheid om een Nieuwjaarsduik te nemen in recreatieplas de Waaij. Wie de afgelopen 4 jaar niet heeft deelgenomen moet nu zijn of haar kans grijpen, want deze vijfde editie zal de laatste keer zijn dat het bestuur van de huidige stichting de organisatie van de Nieuwjaarsduik op zich zal nemen.

De oorsprong van de Nieuwjaarsduik was in 2012, toen de gemeente Westervoort een prijsvraag uitschreef, "de Vonk van Westervoort" . Als deelnemers wonnen Barbera Nijenhuis, Femmy van de Berg en Janiek Kroon een geldbedrag om de Nieuwjaarsduik in de Waaij in Westervoort te organiseren. Het gewonnen geldbedrag was gebaseerd op een begroting voor de organisatie van 5 jaar.

Vier keer heeft het bestuur van de Stichting Nieuwjaarsduik Westervoort met veel plezier dit evenement voor Westervoort georganiseerd. In die jaren heeft het bestuur enorm veel steun gehad van ondernemers en vrijwilligers, waarvoor nogmaals onze dank. Het oorspronkelijk plan om een nieuwe traditie voor Westervoort neer te zetten, moet helaas worden bijgesteld. Op verschillende manieren is gezocht naar een aanvulling voor het bestuur, maar helaas heeft zich niemand aangemeld. Daarom moeten Barbera, Femmy en Janiek nu besluiten dat in 2018 de Nieuwjaarsduik in Westervoort door hen voor de laatste keer georganiseerd kan worden.

Uiteraard zal 1 januari 2018 weer een gezellig feest worden. Met muziek, een warming up, erwtensoep en warme chocolademelk. Deelnemers krijgen weer een warme muts, voor zo ver de voorraad strekt.

Inschrijven kan vanaf nu op www.nieuwjaarsduikwestervoort.nl