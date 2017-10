Doe mee met Zwembad Beekhuizen in Velp aan de Natuurwerkdag

Velp - Op zaterdag 4 november organiseert Landschappen NL voor de 17e keer de Natuurwerkdag. Op de eerste zaterdag van november werkt jong en oud aan het behoud en herstel van natuur en landschap. Op meer dan 500 locaties door heel Nederland krijgt het landschap een opknapbeurt. Stichting Landschapsbeheer Gelderland coördineert de Natuurwerkdag in Gelderland voor meer dan 65 locaties!

Voormalig openlucht zwembad in Velp doet ook mee en heeft een leuke werklocatie aan de Beekhuizenseweg in Velp. Alle hulp is welkom! Je kunt meewerken van 10.00 tot 14.00 uur. Ervaring is niet nodig, wel zin om de handen uit de mouwen te steken. Meld je aan op https://www.natuurwerkdag.nl/locatie/beekhuizen-voormalig-openlucht-zwembad

Openhouden en verschralen voor de ringslangBroedplaats Beekhuizen in Velp is een voormalig openlucht zwembad, omgevormd naar een stukje nieuwe natuur. De oude zwembaden hebben natuurvriendelijke oevers gekregen. Het terrein heeft een vrij open karakter, zodat er voldoende zonplekken voor ringslangen en andere reptielen en amfibieën zijn. De voormalige ligweides van het zwembad, dat gesloten is in 1988, worden verschraald. Tijdens de Natuurwerkdag gaan we aan de slag met het openhouden van het terrein, door snoeiwerkzaamheden en afvoeren van gras en blad naar broedhopen en takkenrillen. Koffie en thee is aanwezig. Soep bij de lunch, brood zelf meenemen. Het is aan te bevelen om waterdicht schoeisel, werkkleding, handschoenen en evt. regenkleding mee te nemen.

Voor meer informatie en andere Natuurwerkdaglocaties:

www.natuurwerkdag.nl . Ook te volgen op Facebook en Twitter #natuurwerkdag

Partner van de Natuurwerkdag is de Nationale Postcode Loterij.