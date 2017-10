Veel innoverende ArtEZzers op Dutch Design week

Eindhoven/Arnhem – Op de Dutch Design Week 2017 die morgen, zaterdag 21 oktober opent, laten studenten en alumni van ArtEZ hogeschool voor de kunsten, zich van hun beste kant zien. Met presentaties, projecten en lezingen met veel ruimte voor onderzoek en innovatie. Ook voorgaande jaren waren er al veel werken te zien van (oud)ArtEZzers maar nog niet eerder was de aanwezigheid zó indrukwekkend.

Dit voorjaar nog, zorgden bijvoorbeeld studenten van Product Design Arnhem voor veel internationale ophef met hun 'artificial womb'. Deze externe baarmoeder is samen met nog veel meer werken van (oud)studenten te bekijken tijdens de tentoonstelling 'Common Ground' in het Temporary Art Centre.

Innovatie en duurzaamheid

Bij de exposities is veel aandacht voor onderzoek, innovatie en duurzaamheid. Going Eco Going Dutch laat zien hoe zij onderzoeken hoe een lokale, circulaire productieketen voor mode kan worden opgezet. Vezels zoals hennep en recyclede denim worden lokaal geproduceerd en toegepast in duurzame modeontwerpen. Studenten van ArtEZ Product Design laten zien hoe zij zich, samen met ontwerpers, hebben vastgebeten in een onderzoek naar innovatie van de tapijtindustrie.

Genomineerden

Onder de deelnemers zijn ook veel genomineerden voor diverse prijzen. 'Manifestations', is het grootste Art & Tech onderdeel van de Dutch Design Week. Onder de (meer dan 100 internationale) deelnemers zijn ook zes 'Young Talent nominees' van ArtEZ. Daarnaast organiseerde Smurfit Kappa een 'Design Challenge' voor afstudeerders van ArtEZ. De uitdaging was om met de basismaterialen van het bedrijf, - papieren en kartonnen verpakkingen-, nieuwe toepassingen te ontwerpen. Op 27 oktober wordt de winnaar van de 'Smurfit Kappa Design Challenge' bekend gemaakt. En in het van Abbemuseum is werk te zien van kunstenaars en ontwerpers die een werkbeurs Talentontwikkeling van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie ontvingen. Onder hen zijn diverse alumni van ArtEZ.

Nog veel meer