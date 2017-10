Burgers' Zoo epicentrum van de aquariumwereld

De EUAC Conference 2017 is een besloten congres waar (publieks)aquariumprofessionals van over de hele wereld onderling waardevolle kennis met elkaar uitwisselen. (foto: Burgers' Zoo)

Maandag 23 tot en met vrijdag 27 oktober nemen in totaal 200 aquariumexperts uit 28 verschillende landen deel aan de 32ste EUAC Conference (European Union of Aquarium Curators) in Koninklijke Burgers' Zoo. Deze internationale vereniging voor (publieks)aquariumprofessionals viert dit jaar het 45-jarige jubileum en richt zich als één van de speerpunten van het programma onder andere op de toekomst van (publieks)aquaria.

Arnhem - Deze editie van het internationale congres zijn er naast deelnemers uit 21 Europese landen, ook participanten uit 7 landen buiten Europa, waaronder USA, Japan, China, Australië en Kenia. Het tropisch aquarium Burgers' Ocean van het Arnhemse dierenpark is niet alleen de grootste kweker van gevlekte adelaarsroggen ter wereld, maar herbergt ook het op één na grootste levende koraalrifaquarium ter wereld.

Samenwerking