Ons Raadhuis wint Gouden Pact prijs

Velp - Ons Raadhuis in Velp heeft de Gouden Pact prijs gewonnen. Deze prijs is in het leven geroepen door het Humanistisch Verbond, Stichting Humanitas Rotterdam, de Universiteit voor Humanistiek en Humanitas en bedoeld voor een vernieuwend initiatief in onze samenleving. Op 17 oktober vond de prijsuitreiking plaats in Utrecht, waar Hedy D'Ancona de prijs overhandigde aan Ons Raadhuis.