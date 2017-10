Dorcas Voedselactie: Omdat we om hen geven

Arnhem – Van 29 oktober tot en met 5 november 2017 wordt voor de tweeëntwintigste keer de Dorcas Voedselactie gehouden. Op bijna duizend locaties in Nederland – in supermarkten, kerken en scholen – zamelen duizenden vrijwilligers samen met consumenten producten en geld in voor de allerarmsten in Albanië, Moldavië, Oekraïne en Roemenië.

Dorcas ondersteunt met de voedselpakketten de allerarmsten. Veel van hen leven teruggetrokken en in armoede. Ze staan er vaak alleen voor en komen, vanwege gezondheidsproblemen of ouderdom de deur niet meer uit. De ontvangers van een pakket worden zorgvuldig door lokale partnerorganisaties geselecteerd. Onze partners weten welke mensen hulp nodig hebben.

In Nederland zijn van 29 oktober tot en met 5 november tienduizend vrijwilligers op de been om de producten in te zamelen. Meer dan zeshonderd supermarkten en vele scholen en kerken verlenen hun medewerking aan de Dorcas Voedselactie. Vrijwilligers delen voedsellijstjes uit aan het winkelend publiek. Hierop staan producten die samen een voedselpakket vormen. Klanten van de supermarkten doen een boodschapje extra en geven deze af aan de vrijwilligers. Daarna wordt alles gesorteerd voor transport. In­­­­­­­­­­­­­­­­ Arnhem wordt de Dorcas Voedselactie gehouden op o.a. de volgende locaties: Albert Heijn XL Kronenburg, Jumbo De Lely, CBS Toermalijn, Kruiskerk, en Koepelkerk.