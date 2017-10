One Big Heart treedt op voor vluchtelingen

Op 28 oktober gaat de Arnhemse band One Big Heart een bijzondere en aangrijpende reis ondernemen. Zij treden die dag op in twee vluchtelingenkampen in Noord-Frankrijk, namelijk in Duinkerken en Calais.

Erbarmelijke omstandigheden

In de vluchtelingenkampen leven honderden mensen, waaronder veel gezinnen met jonge kinderen. Een deel daarvan leeft in een bos in een uitzichtloze situatie. De 'bewoners' krijgen geen enkele steun van de Franse overheid. Voedsel, kleding, medische zorg, onderdak, alles wordt verzorgd door vrijwilligers. Omdat er niet altijd genoeg tenten voorhanden zijn, slapen de vluchtelingen soms noodgedwongen in de open lucht.

Al is het maar voor even

Jurrien Schadron - bassist van One Big Heart- heeft zich het lot van deze vluchtelingen aangetrokken. Al eerder reisde hij met het burgerinitiatief Hulkonvooi Veluwe mee om daar goederen te brengen en uit te delen. Wat hij daar zag, heeft hem niet meer losgelaten. En daarom reist hij met zijn band op 28 oktober af naar Calais en Duinkerken: "We hopen met onze muziek het leven van de vluchtelingen iets dragelijker te maken. Al is het maar voor even."