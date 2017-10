Ruimtekoers Festival - Wij zijn de stad

Arnhem - Dat Ruimtekoers Festival dit jaar neerstrijkt in Arnhem-Zuid, was al bekend. Nu is er ook een adres, de Groningensingel 51. Het zes verdiepingen tellende kantoorpand De Dollard wordt getransformeerd tot festivalhoofdkwartier A Place To Be. Elf dagen lang kun je daar op avontuur. Er zijn kunstexposities, theatervoorstellingen, muziekoptredens, lezingen, workshops, feestjes en performances. Daarnaast nodigt Ruimtekoers iedereen uit om zelf bij te dragen aan het programma.

Stadsbewoners worden programmamakers

Wij zijn de stad. Met dat statement betrekt Ruimtekoers inwoners van Arnhem bij het maken van het programma. Zo organiseert De Nieuwe Oost (voorheen literair productiehuis Wintertuin) een zestal workshops waarin Arnhemmers onder begeleiding van een schrijver hun eigen verhaal optekenen en vervolgens zelf presenteren op het festival. Onder leiding van Adriaan Luteijn, choreograaf van Introdans, dansen en choreograferen studenten van de opleiding ArtEZ BA Docent Dans een duet met 65-plussers uit Arnhem-Zuid in de voorstelling Nors en Sous. Zowel de Nieuwe Oost als Introdans zijn nog op zoek naar deelnemers. Aanmelden kan via info@ruimtekoers.nl

Open Call: #doejemee

Heb je zelf een goed idee voor een activiteit op Ruimtekoers? Wil je een workshop geven, je verjaardag vieren, optreden met je band of een wedstrijd traplopen organiseren? Het kan allemaal. Mail je activiteit naar: doejemee@ruimtekoers.nl

Meer informatie over het programma: www.ruimtekoers.nl