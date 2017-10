Sinterklaasuitgifte bij Speelstoet

Graag brengen wij u op op de hoogte dat Sinterklaas zorgt voor genoeg speelgoed bij Speelstoet.

Op verschillende uitgiftepunten staan we klaar om iedereen te voorzien van mooie cadeau's. Sinterklaas wil geen kind overslaan!

Ouders van kinderen die bij ons ingeschreven staan zijn van harte welkom om ons te bezoeken.

Is uw kind nog geen lid maar heeft u wel een Gelrepas of officiële doorverwijzing schroom dan niet om ons ook te bezoeken of contact op te nemen (www.speelstoet.nl voor contact gegevens)

We helpen u graag!

De Sinterklaas uitgiftes zijn op de volgende Locaties & Tijden:

Woensdag 15 november van 10.30 - 14.30 uur zijn wij geopend in Elden

Molenweg 44, 6842 BG Arnhem

Zaterdag 18 november van 11.00-13.00 uur op MFC De Wetering & Eilandstaete

MFC De Wetering Bonte Wetering 89, 6823 JC Arnhem

Eilandstaete Abe Lentstrahof 132, 6833 LR Arnhem

Zaterdag 25 november van 10.00-12.00 in De Poort in Velp

Heeckerensstraat 201, 6882 DA Velp