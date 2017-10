Kunstexpo Sculpturen Schilderijen Poëzie

Een bijzondere combinatie van Sculpturen, Schilderijen en Poëzie is dit weekend te zien bij galerie KDW-96-ART, Klarendalseweg 96 in Arnhem. Van 20 t/m 22 oktober tonen de kunstenaars Mandy Hoffstaetter en Hugo Schraders een groot aantal werken in de voormalige slagerij, het aangrenzende woonhuis en de bijbehorende tuin. De kunstenaars zullen op deze dagen aanwezig zijn om tekst en uitleg te geven over hun werken. Dit alles onder het genot van een hapje en drankje. Bovendien ligt hun in juni dit jaar uitgegeven gedichtenbundel “Uit Het Leven” ter inzage en te koop. Bezoekers worden uitgenodigd om mee te bouwen aan een van Mandy’s sculpturen, de ”Saamhorigheidsboom”, en bij goed weer vindt deze activiteit buiten plaats. Openingstijden voor alledrie de dagen 12-18u. In stijl wordt dit evenement afgesloten met een programma van poëzie en muziek uitgevoerd door leden van Schrijverscafe Oscar i.s.m. Mandy en Hugo, en wel zondag 22 oktober van 20-23u plaats bij KDW-96-ART.