Arnhemse topsporter neemt afscheid

De Arnhemse topsporter Peter van Hooij (1972) is getroffen door een zware hersenbloeding. Hierdoor heeft hij blijvend evenwichtsverlies en geheugenverlies.

Hij loopt met een wandelstok en heeft problemen met het terughalen en onthouden van informatie. Zijn vechtsportcarrière is voorbij, maar zijn enorme inzet in de Arnhemse sportwereld wordt niet vergeten. De geboren en getogen Arnhemmer begon als kind al met de Chinese vechtsporten, zoals Shaolin Kung Fu en Tai Chi Chuan. Peter was een leerling van de Chinese grootmeester Han Wei Min.

Peter beoefende de Chinese vechtsporten ruim 32 jaar en gaf 20 jaar les aan honderden leerlingen in Arnhem. Mensen kwamen van heinde en verre naar Arnhem om bij hem te trainen. Naast de wekelijkse lessen gaf hij nationale en internationale workshops. Tevens verzorgde hij bij- en nascholingstrainingen voor docenten van diverse scholen en stijlen. Diverse leerlingen van hem werden nationaal en internationaal kampioen. Hier houdt zijn nalatenschap echter niet op. Hij heeft een aantal docenten opgeleid die de traditie van zijn leermeester voortzetten. Zoals Peter zelf zegt: “Al mijn inspanningen zijn niet voor niets geweest.

De traditie van mijn leermeester voortzetten was mijn doel en dat is gelukt. Mijn gevorderde leerlingen zijn inmiddels ook leraar en zij zetten de traditie voort. Dat is toch een mooie afsluiting van mijn vechtsportcarrière.” Met zijn rustige uitstraling en gelukzalige glimlach zegt hij: “Dankzij mijn sportachtergrond ben ik uit de rolstoel gekomen. Ik mag dan geen vechtsport meer kunnen beoefenen, maar het heeft mij zover en zoveel gebracht. De innerlijke kwaliteiten van de Chinese vechtsport, zoals discipline en innerlijke rust, daar zal ik ook als gehandicapte de rest van mijn leven profijt van hebben. Mijn gezondheid is in een zeer slechte staat. Het is ziekenhuis in en ziekenhuis uit. Mede doordat al de medicatie mijn weerstand minimaliseert. Maar innerlijk voel ik mij heel gelukkig en dat is het allerbelangrijkste.” De positieve instelling van de 45 jarige Arnhemmer maakt indruk en zijn innerlijke drive is nog steeds een voorbeeld voor velen.