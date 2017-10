Stadstheater presenteert Shakespeareweek 25 t/m 28 oktober

Arnhem - De echte Shakespeareliefhebbers kunnen in de week van 25 t/m 28 oktober hun hart ophalen! Stadstheater besteedt in die week maar liefst vier avonden aan deze bijzondere meester en 's werelds grootste beïnvloeder van theater. Te beginnen met een verdiepingsavond op 25 oktober met vervolgens op 26, 27 en 28 oktober drie voorstellingen van verschillende gezelschappen. Om het Shakespeare-gevoel compleet te maken serveren we in die week elke avond Engels eten in Grand Café Mahler!

Verdiepingsavond 'Blik op de meester'

Woensdag 25 oktober duiken we met Prof. dr. Ton Hoenselaars, een van de grootste Shakespearekenners van Nederland, in het leven en de werken van de grote meester. Hoenselaars heeft o.a. onlangs het boek Shakespeare Forever! gepubliceerd.

Daarnaast spelen tweedejaars studenten toneelschool ArtEZ deze avond diverse Shakespeare-scènes én spelen we een leuke Shakespeare-quiz (met kans op kaarten voor de voorstellingen op 26, 27 & 28 oktober!).



Drie toneelvoorstellingen rondom Shakespeare

Van donderdag 26 t/m zaterdag 28 oktober spelen er 3 verschillende toneelvoorstellingen in het Stadstheater geïnspireerd en gebaseerd op meester Shakespeare:

Donderdag 26 oktober: Julius Caesar door Orkater en Amsterdamse Bostheater i.s.m. K.O. Brass en Stadsschouwburg Amsterdam.

Vrijdag 27 oktober: Het verzamelde werk van William Shakespeare (ingekort) door Het Nationale Theater

Zaterdag 28 oktober: Ophelia door Veenfabriek.

Kortom, laat u verrassen tijdens deze week en ervaar waarom Shakespeare nog steeds alomtegenwoordig is!

Programma & kaarten: stadstheater-arnhem.nl